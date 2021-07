Legge quadro sulle calamità naturali, Landini all'Aquila per presentare le proposte della Cgil. Legnini: "A breve testo unico delle ordinanze della ricostruzione privata del Centro Italia"

Una legge quadro sulle calamità naturali, “per evitare di ripartire ogni volta da capo, allungando i tempi e non risolvendo i problemi”.

La proposta viene dalla Cgil, il cui segretario generale, Maurizio Landini, è stato questa mattina all’Aquila per partecipare a un incontro tenutosi nell’aula magna del Dipartimento di scienze umane di Univaq.

“Siamo un Pese che ha bisogno di cure e manutenzione e che purtroppo è esposto a eventi sismici e alti eventi calamitosi” ha detto Landini “L’esperienza che abbiamo alle spalle è che ogni volta ci si è trovati di fronte agli stessi problemi, alle stesse lungaggini. Una legge quadro è una scelta lungimirante, tanto più che può essere collegata al piano straordinario di investimenti che il nostro Paese ha a disposizione. Siamo nelle condizioni di parlare non solo di ricostruzione ma anche di cura, manutenzione e prevenzione e dentro questa cornice bisogna ragionare su come tutto ciò possa diventare un elemento di crescita del sistema delle imprese e della qualità del lavoro nei territori, perché poi parliamo soprattutto di aree interne e di zone che avevano problemi anche prima degli eventi sismici che le hanno colpite in questi anni”.

Una legge quadro sulle calamità naturali, secondo Landini, non può prescindere dal contrasto al lavoro nero, alle infiltrazioni della criminalità organizzata e alle forme di illegalità che si incistano nel sistema degli appalti e dei subappalti: “E’ decisivo” osserva il segretario della Cgil “che tutti i soggetti coinvolti lavorino per firmare patti. Credo che il recente protocollo della legalità sottoscritto a Teramo sia un evento molto positivo su come affrontare questi temi”.

All’incontro di questa mattina era presente anche il commissario straordinario alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini.

“E’ arrivato il tempo di assumere un’iniziativa molto chiara un codice della ricostruzione” osserva Legnini “La Cgil propone un intervento normativo molto più ampio, il che non può che essere condivisibile. Occorre che i gruppi parlamentari e il governo iscrivano tra le priorità questa legge, anche considerando la fase storica che viviamo che è la fase della ricostruzione del Paese. Bisogna partire dalle esperienze migliori di questi decenni, comprese quelle che stiamo portando avanti a seguito delle innovazioni legislative e dei provvedimenti adottati per il Centro Italia. A questo proposito, renderò pubblica tra pochi giorni la prima bozza del testo unico delle ordinanze sulla ricostruzione privata, che è cosa ben diversa dal codice della ricostruzione ma che potrà contribuire a fissare norme e principi chiari, anche procedimentali, che mi auguro possano costituire un riferimento per la successiva attività legislativa”.