L'Aquila: maxischermi vietati per la finale degli Europei. Potenziati i controlli delle forze dell'ordine

“La serata di domenica si preannuncia carica di attese e ognuno di noi spera di poter esultare per la vittoria dell’Italia ai campionati Europei. Forze dell’ordine e Polizia municipale, potenziate con ordinanza del questore, vigileranno affinché al termine della partita, qualsiasi sia l’esito finale, tutto si svolga regolarmente e compostamente. In caso dell’auspicato successo degli Azzurri, però, esorto tutti gli aquilani ad essere responsabili negli eventuali festeggiamenti, ad esprimere in maniera corretta il loro entusiasmo e, soprattutto, a mantenere comportamenti adeguati sia sotto il profilo del decoro urbano sia della sicurezza sanitaria”.

È l’invito che il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, rivolge ai suoi concittadini in vista della finale degli Europei 2020 che si terrà nella serata di domani.

“Come emerso nel corso del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura, e anche a seguito dell’Unità di crisi comunale, allargata alla Asl, tenutasi stamani, si è ritenuto opportuno non predisporre maxi schermi per scongiurare qualsiasi ipotesi di assembramento”, aggiunge il sindaco che, ancora, sottolinea che è già attiva l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici in bottiglie di vetro al di fuori degli spazi concessi e della consumazione ai tavoli. In queste ore, gli esercizi commerciali riceveranno precise raccomandazioni sull’utilizzo dei presidi di contenimento e per il rispetto delle norme (uso della mascherina e distanziamento, in particolare). È stata, inoltre, predisposta una pulizia straordinaria post partita. L’evento di domenica sera, nell’ambito della rassegna I Cantieri dell’Immaginario non subisce modifiche di sorta, mentre saranno potenziati i servizi di guardiania già previsti".

“Ricordo - conclude il sindaco - che in caso di affollamenti è necessario indossare la mascherina anche all’aperto. Bisogna continuare a mantenere alta la soglia di attenzione rispetto ad una pandemia che non è ancora alle spalle e va contrastata, oltre che con le vaccinazioni, con condotte consapevoli e prudenti”.