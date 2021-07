Vincono gli ambientalisti: cambio location per il concerto di Gianna Nannini nel Parco Gran Sasso

Cambio di location per il concerto di Gianna Nannini previsto nell'ambito della rassegna "Abruzzo dal vivo".

Lo spettacolo non si terrà più sull'altopiano di Piano Roseto, nel comune di Crognaleto, ma sulla Piana di Elce, nel comune di Cortino, sempre in provincia di Teramo.

A comunicarlo è l'organizzazione del festival, a seguito del parere negativo emesso dal Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. A chiedere che il concerto venisse spostato erano state anche una dozzina di associazioni ambientaliste.

La decisione del Parco, si legge in una nota, "ha spinto l'organizzazione a cercare un luogo alternativo, a pochi chilometri dalla precedente location, che non creasse problemi di distanze impossibili ai tanti che hanno già acquistato il biglietto per questo concerto soft rock che, ricordiamo non prevede sedute, non prevede luci artificiali, non prevede transenne, e prevede invece la magica voce della inconfondibile Gianna accompagnata dal pianoforte. Per la direzione artistica rimane la volontà di offrire una esperienza musicale e immersiva in un luogo ricco di fascino, e La Piana di Elce ha i giusti requisiti".

"La Piana di Elce, nel Comune di Cortino, è un luogo naturale e non antropizzato, circondato dalla ricca vegetazione dei territori montani, e proprio da Elce si può partire per il Sentiero natura dell'Abete bianco, un percorso che, attraverso favolosi panorami, percorre il Monte Bilanciere conducendo all'Abetina di Cortino, uno dei pochi nuclei spontanei di abete bianco rimasti su tutto l'Appennino centrale".

Il concerto si terrà il 25 luglio alle 18,30.