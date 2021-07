"No alla partita nei locali del centro": Evangelisti chiede scusa e ritira circolare

E' "doveroso manifestare le scuse agli esercenti per l’errata comunicazione inviata" tramite la discussa nota di raccomandazione del 10 luglio scorso.

Il dirigente del Suap Roberto Evangelisti si è assunto la piena responsabilità per il brutto pasticcio della circolare, priva di protocollo, diramata ieri, brevi manu, agli esercenti e che 'raccomandava' ai soli locali del centro storico dell'Aquila di non trasmettere la finale del campionato europeo di calcio su "schermi video" o "quant'altro destinato alla visione della partita di calcio", considerando che ciò poteva determinare - veniva spiegato - "l'assiepamento incontrollabile degli spettatori".

Annullando integralmente la nota contestata con altro provvedimento, Evangelisti ha sottolineato che, "per errore", era stato riportato che non fosse "consentita l’installazione di schermi video e quant’altro destinato alla visione della partita di calcio".

Stasera, dunque, anche i locali del centro storico potranno trasmettere la partita tra Italia e Inghilterra.

Si chiude così una vicenda paradossale che ha scatenato un vespaio di polemiche.

Di fatto, Evangelisti aveva prodotto la nota consegnata dai Vigili urbani lasciando basiti gli esercenti; d'altra parte, poco dopo il sindaco Pierluigi Biondi aveva diffuso un comunicato stampa spiegando che, dal Comitato ordine e sicurezza in Prefettura, e anche a seguito dell’Unità di crisi comunale, allargata alla Asl, era emersa l'indicazione di "non predisporre maxi schermi per scongiurare qualsiasi ipotesi di assembramento", aggiungendo come fosse già attiva l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici in bottiglie di vetro al di fuori degli spazi concessi e della consumazione ai tavoli. "In queste ore - aveva concluso Biondi - gli esercizi commerciali riceveranno precise raccomandazioni sull’utilizzo dei presidi di contenimento e per il rispetto delle norme (uso della mascherina e distanziamento, in particolare)".

Nel frattempo, però, era già arrivata la nota di Evangelisti che ha scatenato un putiferio; da parte sua, Biondi ha preferito restare in silenzio.

Un brutto pasticcio, davvero.

Ora, il dirigente comunale si è assunto la piena responsabilità di quanto accaduto, e ciò gli va riconosciuto; tutto bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Tuttavia, è davvero poco credibile che Evangelisti abbia agito in autonomia, senza consultare l'amministrazione attiva.

Andiamo oltre: stasera, forza Azzurri!