L'Aquila, giornata di "ecologia attiva" al Parco del Castello: raccolti 110 kg di rifiuti

Domenica 11 luglio si è svolta all'Aquila la terza giornata di "Ecologia attiva" promossa dall'associazione Nuova Acropoli con il patrocinio del settore Ambiente del Comune dell'Aquila. Nel Parco del Castello, i volontari hanno raccolto 110 chili di rifiuti (plastica, vetro e tantissimi mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglie e mascherine), disseminati in particolare nella zona a ridosso di viale Gran Sasso.

“Quello che più colpisce" si legge in una nota dell'associazione "è che la maggior parte dei rifiuti viene gettata in zone dove sono presenti cestini per la raccolta differenziata. Basterebbe veramente un po’ più di attenzione ed impegno da parte di tutti, per mantenere bella e decorosa la nostra città”.

In totale, nelle tre giornate di ecologia attiva, sono stati raccolti 460 chili di rifiuti.