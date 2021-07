L’Aquila, rimborso libri, borse di studio ed iscrizioni asili nido: tutte le informazioni sui servizi scolastici

"In questi giorni sono disponibili per la riscossione, presso le agenzie Bper presenti sul territorio, le somme legate al rimborso dei libri per l'anno scolastico 2020/2021 relativamente ai due avvisi pubblicati ad inizio anno".

A darne notizia è l'assessore alle Politiche educative Francesco Cristiano Bignotti, che in una nota specifica che "l'ampio lasso di tempo, a disposizione dei cittadini per presentare l'istanza di rimborso, ha consentito di avere una platea di beneficiari pari a circa 400 cittadini, per una spesa complessiva di oltre 108 mila euro. Inoltre - prosegue l'assessore - i competenti uffici regionali hanno comunicato al Comune dell'Aquila di aver prorogato i termini per la riscossione delle borse di studio, relative ad oltre 140 beneficiari, che nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione via mail dall'ufficio diritto allo studio con le indicazioni per riscuotere le somme presso tutti gli uffici postali entro il 31 luglio”.

“C'è ancora tempo, fino a sabato 17 luglio, - ricorda l'assessore concludendo - per presentare domanda di ammissione presso i nidi comunali accedendo all'apposito sportello online sul sito istituzionale dell'ente, accessibile a questo link: Login - Portale Genitori (eticasoluzioni.com)".