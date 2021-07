Scuolabus, convenzione tra L’Aquila e Pizzoli

"Nell’ottica di una reciproca collaborazione tra enti locali, a partire dal prossimo anno scolastico 2021-2022 i cittadini del Comune di Pizzoli potranno usufruire del servizio di scuolabus aquilano verso la scuola primaria di Arischia, così come i residenti nel nostro Comune, che frequentano la scuola media di Pizzoli, potranno beneficiare dello stesso servizio offerto dall’amministrazione comunale di Pizzoli".

A comunicarlo sono l'assessore alle Politiche educative del Comune dell'Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, e l'assessore all'Ambiente Fabrizio Taranta, che in una nota aggiungono: "La scuola di Arischia, che è ospitata in una struttura nuova inaugurata nel 2020, con questa decisione avrà certamente nuovo impulso e sarà valorizzata ulteriormente. Vogliamo, per questi motivi, ringraziare per la sensibilità dimostrata il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio, e gli uffici dei due Comuni che hanno collaborato tra loro per la stesura di una opportuna convenzione tra gli enti, che permetterà, quindi, ai cittadini di Pizzoli di beneficiare del servizio di scuolabus alle stesse condizioni dei residenti nel Comune dell’Aquila. Il tutto – concludono Bignotti e Taranta - è nato da un'istanza di un gruppo di genitori di bambini residenti a Pizzoli, che abbiamo analizzato con attenzione e capacità di soluzione, come sempre avviene per le richieste che riceviamo".