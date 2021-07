Biondi incontra il nuovo comandante dei Carabinieri della Legione Abruzzo Molise Paolo Aceto

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto quest’oggi, a Palazzo Fibbioni, il generale di brigata Paolo Aceto che ha da poco assunto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

“È con grande piacere – ha dichiarato il primo cittadino – che ho voluto dare il benvenuto, a nome dell’intera Municipalità, al nuovo Comandante. È stata l’occasione, da parte mia, di formulare al generale i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che il Comune dell’Aquila possa sempre contare sulla preziosa collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, a cui nel 2018 abbiamo conferito la cittadinanza onoraria per ringraziarli della costante presenza al servizio della tutela dei cittadini, come nel recente caso dell’emergenza dovuta dalla pandemia da covid-19. L’Arma ha messo in campo un grande sforzo operativo e logistico per la realizzazione di due drive through per l’effettuazione di test anti covid-19. Ancora, con la collaborazione dell’Esercito, abbiamo anche avviato una campagna di vaccinazioni a tappeto nelle aree interne, a rischio di marginalità, con team mobili specializzati. Sono certo – ha concluso il sindaco – che continueremo a sostenerci, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale, con il fine esclusivo del benessere della nostra comunità”.