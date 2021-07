Covid, i nuovi contagi in Italia superano quota 2.000: non accadeva dal 10 giugno. In Abruzzo 42 nuovi casi

Superano quota 2.000 i nuovi contagi Covid registrati in Italia dal ministero della Salute nel bollettino del 14 luglio: sono 2.153. Il dato non superava la soglia delle due migliaia dal 10 giugno, quando se ne erano registrati 2.079. I casi totali da inizio pandemia sono 4.275.846.

In 24 ore sono stati effettuati 210.599 tamponi, di cui 52.933.366 processati con test molecolare e 21.052.607 con test antigenico rapido.

Sale anche la percentuale di positivi sui tamponi giornalieri: è all’1% (ieri 0,8%).

I decessi registrati sono 23, con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 127.831. La Regione Sicilia ha fatto sapere che dei 10 decessi comunicati in data odierna, 9 sono relativi al periodo marzo-luglio 2021, a seguito di aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 151.

In terapia intensiva ci sono 6 pazienti in meno rispetto al 13 luglio, gli ingressi nelle ultime 24 ore sono 7.

I ricoverati con sintomi sono 1.108 (-20). Sono invece 40.441 le persone in isolamento domiciliare (+1.077), tornate a crescere da due giorni.

ABRUZZO: 42 NUOVI CASI

Sono 42 (di età compresa tra 3 e 70 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75237.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71790 dimessi/guariti (+39 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 935 (+3 rispetto a ieri).

25 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 909 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3803 tamponi molecolari (1220366 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 1671 test antigenici (536859).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.76 per cento.

Del totale dei casi positivi, 19148 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+7 rispetto a ieri), 19538 in provincia di Chieti (+9), 18242 in provincia di Pescara (+16), 17607 in provincia di Teramo (+13), 588 fuori regione (+2) e 114 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.