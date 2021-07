Isola pedonale in centro, accordo in maggioranza per cambiare la delibera

Nuove fasce orarie per l’isola pedonale, più corse per le navette di collegamento con il mega parcheggio, aumento della vigilanza nel tunnel di piazza Duomo, più controlli sui dehors.

Sono alcune delle proposte venute fuori dal vertice di maggioranza tenutosi mercoledì tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e L’Aquila Futura per presentare al sindaco Biondi e all’assessora alla Mobilità Carla Mannetti ipotesi di modifica della contestata delibera sulla pedonalizzazione.

Alla riunione erano presenti il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis, Ersilia Lancia (capogruppo di Frateli d’Italia), Luca Rocci (capogruppo di L’Aquila Futura) e l’assessore Daniele Ferella in rappresentanza della Lega.

L'incontro era stato convocato proprio per trovare una mediazione tra le posizioni di quanti chiedevano il ritiro della provvedimento e quelle dell'asse Biondi-Mannetti, che invece erano per mantenere invariata la linea tracciata dalla giunta.

“Si è ottenuto di mettere in atto” continua De Matteis “quello che si sarebbe dovuto fare già da tempo. Del resto aver assunto delle determinazioni senza nessuna valutazione di quelle che erano le reali esigenze della città, anche da parte della stessa maggioranza, è stato un errore clamoroso”.

In base all’accordo raggiunto, l’isola pedonale, nei giorni feriali, non partirà più dalle 19 bensì dalle 20, arrivando sempre fino alle 24. Nei fine settimana, invece, il centro non rimarrà più chiuso alle auto senza soluzione di continuità dalle 11 del sabato alle 24 della domenica ma, in entrambi i giorni, solo nelle fasce orarie 13-24.

“In aggiunta a questo” spiega De Matteis “abbiamo chiesto anche più corse per le navette di collegamento con il mega parcheggio, un aumento della vigilanza nel tunnel di piazza Duomo, un maggior impiego dei mezzi e degli uomini dell’Asm per la spazzatura e la pulizia non solo delle strade principali ma anche dei vicoli e più controlli sui dehors, perché ci sia un reale rispetto delle norme che regolamentano l’occupazione del suolo pubblico. Quanto alla gestione della sicurezza, spetterà a Biondi discutere con il questore degli aspetti più tecnici ma intanto abbiamo pensato alla possibilità di coinvolgere le associazioni di protezione civile per scoraggiare almeno alcuni fenomeni. Sui parcheggi, infine, nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione con gli assessori Taranta e Mannetti”.

"Finalmente in città si è aperto un dibattito sull’isola pedonale"

"Il primo tentativo di un isola pedonale limitata nel tempo e negli orari ha scatenato un accesso dibattito che ha coinvolto le forze politiche della città, tra residenti, chi lavora in centro e l’amministrazione comunale".

Lo scrive, sulla propria pagina Facebook, il gruppo Stop alle macchine in centro storico.

"Da questo confronto sono esclusi i cittadini, la parte più importante e numerosa della città, che chiedono da tempo, anche con questo gruppo, la pedonalizzazione completa di una parte importante del centro storico dell’Aquila".

"Siamo consapevoli dell’assenza delle infrastrutture come i parcheggi e proprio per questo riteniamo che sia utile e produttivo un confronto che includa tutte le posizioni, ma che rispetti nello stesso tempo la posizione maggioritaria di questa città cioè l’istituzione di un isola pedonale a breve termine".

"È compito del Comune presentare un progetto. Occorre successivamente un confronto che tenga conto di tutte le posizioni, senza pregiudizi e senza motivazioni che servano ad allontanare nel tempo l’esigenza della pedonalizzazione del centro storico".

"Occorrono posizioni chiare da parte di chi fa politica, senza giri di parole e tatticismi tra maggioranza e opposizione, per questo chiediamo anche a chi si candiderà alle prossime elezioni comunali di esprimere con chiarezza la propria posizione su una città a misura d’uomo in un dibattito pubblico e con contraddittorio. La città lo chiede, i cittadini lo chiedono".