Centro storico: nei parcheggi dei residenti anche le auto di alberghi e b&b

Domenico de Nardis, dirigente ad interim della polizia municipale del comune dell'Aquila, ha firmato un'ordinanza con la quale si autorizzano i proprietari dei b&b e degli alberghi del centro storico a far parcheggiare i propri clienti negli stalli riservati ai residenti.

Il provvedimento interessa le Zone a rilevanza urbanistica, per le quali, di recente, erano stati individuati 110 parcheggi riservati ai residenti.

L'ordinanza di de Nardis, adottata, si legge nel testo, in via sperimentale, stabilisce che i citypass per le strutture ricettive sono riservati agli alberghi e ai b&B che si trovano all'interno delle Zru. Ciascuna struttura avrà diritto a un numero limitato di permessi - 3 per gli alberghi e una per i b&b - e non avrà l'obbligo di indicare il numero di targa.

La decisione è destinata sicuramente a far discutere perché i residenti del centro lamentano da tempo come i posti auto effettivi a loro riservati siano pochi e comunque molti meno rispetto a quelli indicati sulla carta dal Comune, anche perché in alcune zone gli stalli sono stati occupati dai dehors dei locali o vengono usati, durante il giorno, dalle auto e dai mezzi delle ditte della ricostruzione.