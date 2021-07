Sono partiti i lavori per la realizzazione di due stazioni di bici condivisa comunali, una al parcheggio-terminal “Lorenzo Natali” di…

Con 19 voti favorevoli e 9 contrari, il Consiglio comunale - riunito stamane in modalità mista, in presenza nella sala…

Doppia seduta del Consiglio comunale dell'Aquila, in giornata, entrambe in modalità mista: in presenza presso la sala Ipogea dell'Emiciclo e…