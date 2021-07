Lutto all'Aquila: è morto Alfredo Imprudente, papà di Emanuele

All'età di 90 anni, è morto Alfredo Imprudente, papà di Emanuele, vice presidente della Regione Abruzzo.

Alfredo Imprudente se ne è andato serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Alla famiglia le sincere condoglianze della redazione di newstown.

Le esequie si terranno giovedì 22 luglio, alle 11, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Pettino.

Il cordoglio dell’assessore Guido Liris

“La scomparsa di Alfredo Imprudente mi colpisce e mi addolora.Persona perbene e corretta, papà del mio amico Emanuele, al quale mi stringo con sincero e fraterno affetto. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze.”

Il cordoglio di Fratelli d'Italia

“Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia si unisce al dolore del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, per la perdita del papà Alfredo. Giungano a lui e ai suoi familiari i più sinceri sentimenti di vicinanza e partecipazione al cordoglio”.

Il cordoglio del M5S

"Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle in Regione Abruzzo esprime la propria vicinanza al Vicepresidente della Giunta Emanuele Imprudente per la scomparsa del padre Alfredo. In queste ore estremamente difficili e di profondo dolore, rivolgiamo a lui e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze".