Di Girolamo (M5s): "53 milioni per ponti e viadotti delle province abruzzesi"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, grazie alle misure introdotte nel Decreto Agosto, sono in arrivo per l'Abruzzo 53.875.644 milioni di euro suddivisi per le annualità 2021, 2022 e 2023 destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle quattro province.

A darne notizia è la senatrice del Movimento 5 stelle, Gabriella Di Girolamo.

Nello specifico, per la provincia dell'Aquila sono a disposizione 15.987.494 milioni, per quella di Teramo 13.166041, per quella di Pescara 11.070.756 ed infine per la provincia di Chieti 13.651.341 milioni di euro.

"La distribuzione - sottolinea Di Girolamo - è avvenuta seguendo i criteri della consistenza della rete viaria, del parco circolante dei mezzi, e della vulnerabilità ai fenomeni naturali Un ulteriore tassello importantissimo per garantire efficienza e sicurezza per la mobilità sul nostro territorio particolarmente fragile nelle aree interne. Il totale messo a disposizione per il Paese è pari a 1,15 miliardi: è una quota dei 6,9 miliardi di euro destinati al processo di messa in sicurezza e seria manutenzione della rete delle infrastrutture stradali delle Provincie e delle Città metropolitane iniziato nel 2018".