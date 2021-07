Frazioni, D'Angelo (CI): "Arrivati i fondi per progetto strada Aragno-Assergi"

“Sono arrivati al Comune dell’Aquila dal ministero delle Infrastrutture i fondi, per la somma di 70mila euro, per la progettazione della strada Aragno-Assergi: una infrastruttura viaria strategica per la montagna aquilana e per le frazioni che dopo quarant’anni di attesa e di promesse dimenticate si avvicina a grandi passi a diventare realtà”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila.

“Era un impegno che avevo preso personalmente con la popolazione - prosegue D’Angelo - e sono orgoglioso che stia andando avanti, grazie a un’attenzione costante e continua e grazie all’appoggio dell’amministrazione e in particolare dell’assessore Carla Mannetti che ha compreso l’importanza di quest’opera al punto tale da inserirla nel Pums. Continuerò a seguire la realizzazione di questa strada, nella convinzione - conclude - che nessuna ripresa socio-economica sia possibile senza un sistema viario che garantisca i giusti collegamenti e la doverosa valorizzazione di tutto il territorio della nostra città”.