Un guasto alla rete idrica lascia senz'acqua il quartiere del Torrione e gran parte del centro storico.

I tecnici della Gran Sasso Acqua sono prontamente intervenuti per risolvere le criticità riscontrate all'altezza di via Alcide de Gasperi, chiusa al traffico: i lavori sono in corso, la riparazione dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio.

La società ha annunciato che il centro storico e il Torrione dovrebbero restare senza fornitura fino alle 16.