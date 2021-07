Anaci Abruzzo a Biondi: "Alloggi progetto Case a chi sfrutterà il sisma bonus"

Una lettera al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, all'assessore con delega al patrimonio Vito Colonna e al dirigente del settore Mauro Bellucci per chiedere di destinare provvisoriamente ai condòmini che decidessero di sfruttare le opportunità offerte dal così detto 'Sisma bonus' gli alloggi del progetto Case attualmente inutilizzate.

A inviarla il presidente dell'Anaci Abruzzo - l'associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari - Mauro Basile.

"Con il così detto Sisma Bonus - si legge nella missiva - molti condomìni classificati “A-B-C” nel dopo sisma avranno la possibilità di effettuare lavori di miglioramento/adeguamento sismico nei fabbricati, anche con demolizione e ricostruzione. Si tratta di una opportunità storica per la nostra città, poiché consentirebbe di mettere in sicurezza anche gli edifici che non essendo stati seriamente danneggiati dal sisma non sono stati classificati come “E” e sui quali, di conseguenza, non sono stati eseguiti lavori di incremento della sicurezza sismica, continuando a risultare critici sotto tale profilo per le persone che vi abitano", sottolinea Basile.

"Uno degli ostacoli che rischiano di affossare l’occasione offerta dal Sisma-bonus è data dal fatto che l’esecuzione dei lavori comporta la necessità per i condòmini di abbandonare per tutta la durata del cantiere - e quindi per svariati mesi - le loro abitazioni e di reperire una sistemazione alternativa, cosa che non tutti possono permettersi. A tale scopo potrebbero, tuttavia, soccorrere le abitazioni del Progetto CASE di cui il Comune dell’Aquila dispone che potrebbero essere destinate, ovviamente dietro pagamento di un canone proporzionato alla funzione sociale che dovrebbero svolgere, a ospitare provvisoriamente le persone le cui abitazioni fossero rese inagibili dagli interventi del c.d. sisma-bonus".

In questo modo, il Comune si farebbe partecipe di un processo volto ad aumentare il livello di sicurezza sismica complessiva della città "e, nel contempo, avrebbe la possibilità di mettere a reddito gli appartamenti del Progetto CASE attualmente inutilizzati".