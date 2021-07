L'avvocato del Comune de Nardis sospeso dall'esercizio della professione

Domenico de Nardis, dirigente dell’Avvocatura comunale e, ad interim, anche di altri settori dell’ente, tra cui il Bilancio, la Polizia municipale e i Servizi demografici, è stato sospeso per due mesi dall'esercizio della professione di avvocato.

La comunicazione della sanzione è stata pubblicata sul sito dell’ordine degli avvocati dell'Aquila, ma il provvedimento è stato preso, a seguito di un esposto, dal Consiglio distrettuale di disciplina, un organo regionale, per poi essere confermato dal Consiglio nazionale forense, al quale de Nardis si era appellato.

La decisione risale allo scorso 13 maggio ma è stata notificata a de Nardis il 7 luglio.

Al momento non si conosce il caso specifico alla base dell'esposto accolto dagli organi disciplinari, anche perché gli atti dei procedimenti a carico degli avvocati sono sottratti all’accesso civico e documentale.

Secondo quanto appreso da NewsTown, tuttavia, potrebbe trattarsi di un esposto presentato per denunciare una situazione di incompatibilità tra l’incarico di dirigente dell’Avvocatura e uno degli incarichi di dirigente ad interim che de Nardis ha assunto in questi anni e che detiene tutt'ora. Un caso di conflitto di interessi, insomma, peraltro non nuovo: in passato, la questione era già stata sollevata, sia a livello politico che amministrativo.

Nel dicembre 2019, per esempio, durante una seduta della commissione Bilancio, il consigliere di maggioranza Luciano Bontempo, anch’egli avvocato, attaccò in modo pesante ne Nardis, richiamandosi a un articolo della legge forense che prescrive per gli iscritti nelle speciali liste dei difensori degli Enti pubblici "l'incompatibilità con altri ruoli, sia dirigenziali che di altro genere”. Bontempo in quell’occasione, annunciò anche esposti alla magistratura.

Non sappiamo, tuttavia, se la sospensione comminata dal Consiglio nazionale forense sia una diretta conseguenza dell’azione legale intrapresa dall’esponente della Lega, all’epoca membro dell’Udc, o se sia scattata a seguito di altri esposti.

Come diretta conseguenza del provvedimento, de Nardis non potrà patrocinare cause per conto del Comune per tutta la durata della sospensione, anche se, in base alle informazioni raccolte da NewsTown, potrà comunque continuare a svolgere le funzioni da dirigente negli altri settori in cui è stato provvisoriamente nominato.

Per quanto riguarda le cause e i contenziosi in cui è coinvolto, il Comune sarà invece rappresentato dagli altri legali che fanno parte della struttura dell’Avvocatura.