114 milioni per recupero patrimonio culturale: ci sono Castello e Teatro

26 milioni per il Castello cinquecentesco, tre milioni per il Teatro comunale, cinque milioni per la chiesa di Sant'Agostino: sono alcuni degli interventi, ricadenti nel comune dell'Aquila, previsti nel secondo Piano annuale per il Settore di intervento di ricostruzione pubblica relativo alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma, approvato il 27 luglio scorso dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS).

Il programma di interventi si renderà operativo solo in seguito alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

113 gli interventi finanziati, 78 per lavori e gli altri per la progettazione; le opere cubano poco meno di 114 milioni di euro.

Si tratta di una programmazione fondamentale, strutturata tecnicamente dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Abruzzo con la condivisione di tutte le parti in causa, approvata dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) a seguito dell’articolata istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio, coordinata dal Consigliere Carlo Presenti.

"Un piano – ha spiegato il coordinatore della struttura di missione – che garantisce un equilibrio negli interventi; c’è una copertura sostanziale dei Comuni, ognuno avrà almeno un intervento previsto per quel che riguarda le chiese. Diciamo che così si ha un bilanciamento politicamente e logisticamente positivo rispetto al solo piano 2018".

Questo il Piano annuale:

CIPESS – Elenco interventi programmazione Abruzzo