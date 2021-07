Sono 85 i casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 e 90 anni.

Dei nuovi casi, 9 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 24 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara, 31 in provincia di Teramo.

Non ci sono stati decessi.

Gli attualmente positivi in Regione sono 1448: 23 i ricoverati in area medica, uno in più rispetto a ieri; non ci sono degenti in terapia intensiva.