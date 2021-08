Vasto incendio nella zona sud di Pescara, feriti e bagnanti in fuga. Brucia la pineta dannunziana

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a Pescara, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine, in pieno villaggio Alcyone. Sta bruciando anche la Riserva Dannunziana.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona.

Gente in strada e in fuga dalle case: ci sono feriti. Cinque, al momento, le persone trasportate in ospedale. Tra queste una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell'area interessata dal rogo. Avrebbero tutte riportato un'intossicazione dopo aver inalato fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

È intanto in corso il trasferimento di una quarantina di persone evacuate nel palafiere del porto turistico. Oltre a diverse abitazioni è stata evacuata la casa di riposo di via Paolo De Cecco. Per curare gli intossicati lievi è stato aperto al porto turistico un posto di soccorso gestito dal 118. Sono una quarantina al momento le persone che sono state portate o invitate a recarsi nel posto di primo soccorso al Marina di Pescara. Dalle notizie arrivate in questi minuti risulta che sono almeno una quindicina le ambulanze in servizio.

Evacuate le persone in spiaggia. Fiamme anche nella zona della salita della Rex. Traffico in tilt sul lungomare.

In azione i Vigili del Fuoco, anche con l'elicottero, e i canadair.

I soccorritori fanno fatica a gestire i tanti fronti dell'incendio: nel Pescarese sono in corso numerosi incendi e personale e mezzi sono tutti impegnati.

Presenti le forze dell'ordine. Sul posto anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci. "Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l'elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni", le parole di Masci che sta coordinando le operazioni di spegnimento del vasto rogo.

L'incendio si è esteso alla collina di San Silvestro.

Situazione complicata anche nel chietino. Incendi stanno interessando la costa dei trabocchi: a fuoco la pinetina di Rocca San Giovanni a Vallevò, con il fronte delle fiamme che si estende per 3 km verso Fossacesia.

Altri incendi sono in corso a Ortona e a Monteodorisio, in contrada San Bernardino dove sono state evacuate due abitazioni.