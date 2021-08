Incendio Pescara Sud, situazione tornata sotto controllo: area bonificata, si contano i danni. Focolai ancora attivi nel Chietino. Marsilio: "Attacco sistematico"

Dopo l'inferno di fuoco che domenica ha devasato Pescara sud e la zona della Riserva dannunziana, è iniziata la conta dei danni.

L’intera area è stata bonificata nella notte e, dall’alba di oggi, la situazione è stata dichiarata sotto controllo.

La scorsa notte i vigili del fuoco hanno bonificato e sorvegliato l’intera area con diverse squadre, spegnendo sul nascere qualche piccolo focolaio che si era riattivato.

Ma nella notte, nel Pescarese, altri uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare dei roghi nelle zone di Farindola (già interessata ieri da un vasto incendio), Castiglione a Casauria, Montebello di Bertona e Città Sant’Angelo. All’alba di oggi la situazione era sotto controllo. Ieri sera sono giunte a Pescara dal Lazio e dalla Toscana le colonne mobili dei vigili del fuoco per dare man forte ai colleghi abruzzesi.

Intanto sempre all’alba è stato svuotato il PalaBecci del porto turistico di Pescara dove ieri erano confluite alcune persone che erano rimaste leggermente intossicate negli incendi di Pescara. Nelle prossime ore, gradualmente, le persone evacuate dalle case soprattutto per motivi precauzionali, rientreranno nelle proprie abitazioni. Come riferito dalle forze dell’ordine ieri erano state evacuate un centinaio di persone oltre a lidi balneari e ad una casa di riposo.

Focolai ancora attivi, invece, nel Chietino. Le situazioni più critiche riguardano Ortona e Fossacesia. In entrambi i comuni, le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni. La strada statale 652 “Di Fondo Valle Sangro” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incendio ai margini della sede stradale, in località Fossacesia (CH). Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Marsilio: “C'è quasi sempre la mano dell'uomo dietro”

"Abbiamo avuto un attacco sistematico con decine di focolai in tre province. Ovviamente non è per niente casuale ed è inutile pensare che si tratti solo di casualità di natura. Quando accade questo nei giorni di maggior caldo e vento e in maniera così sistematica e scientifica in punti di difficile accesso con difficoltà per spegnere è chiaro che c'è quasi sempre la mano dell'uomo dietro e spero che le indagini e la magistratura e gli inquirenti facciano uno sforzo importante per assicurare alla giustizia questi delinquenti che mettono a rischio vite umane oltre a distruggere un patrimonio ambientale preziosissimo”, ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “A Pescara – ha aggiunto – è stata aggredita la Pineta Dannunziana e una delle nostre principali zone paesaggistiche. Stato di calamità? Vedremo. Ora pensiamo a spegnere gli incendi”.