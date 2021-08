Confcommercio ricorda Celso Cioni ad un anno dalla scomparsa

Domani 4 agosto sarà trascorso un anno dalla scomparsa di Celso Cioni, avvenuta improvvisamente in un tragico pomeriggio nel quale la grande famiglia Confcommercio di L’Aquila ha dovuto fare i conti con la perdita improvvisa e dolorosa di colui che per decenni ha portato avanti le ragioni delle imprese che l'Associazione rappresenta, nella difesa ad oltranza delle categorie produttive del commercio, del turismo e dei servizi, non solo a livello provinciale ma anche regionale, da quando, nel 2012, era stato chiamato a dirigere anche la Confcommercio d’Abruzzo.

Anni di intensa attività sindacale spesi in prima linea non solo nel confronto, spesso duro e difficile con le amministrazioni e le istituzioni locali, regionali e nazionali, ma anche nella partecipazione alla vita associativa, all’ascolto ed al sostegno delle categorie e dei singoli operatori che ne hanno manifestato il bisogno, con un impegno ed una dedizione che erano intrinseci nel suo carattere, ma anche alimentati da una passione maturata sin dagli anni della sua infanzia, a stretto contatto con la realtà commerciale e con un legame speciale nel cuore con il mondo della panificazione, nel segno di una tradizione familiare votata alla pasticceria ed alla produzione del pane.

Mancano la sua presenza, la sua cordialità, la sua umanità, il suo spirito amichevole e la sua capacità di far proprie, raccolte in un credo irrefrenabile, non solo le istanze del mondo produttivo, ma anche la difesa dei valori del nostro territorio e della sua gente. Ma il suo ricordo resterà per sempre, indelebile, nei cuori di chi ha condiviso con lui un percorso di vita e di lavoro all’insegna dell’amicizia e della collaborazione e nella memoria della nostra Associazione.

“Ciao Celso, sarai sempre con noi” scrivono Dirigenti, Personale Dipendente e tutta la compagine associativa di Confcommercio L’Aquila.