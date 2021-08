"La Stele della Ienca" a medici, infermieri e personale sanitario impegnati nell'emergenza covid-19

Torna il premio internazionale "La Stele della Ienca", giunto alla ventesima edizione, che arricchisce il panorama di iniziative, rassegne ed eventi culturali in corso nel territorio aquilano.

"Un appuntamento cresciuto nel tempo, e per cui va riconosciuto merito all’associazione culturale 'San Pietro della Ienca' presieduta da Pasquale Corriere, che quest'anno conferirà il premio a medici, infermieri e personale sanitario, in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid 19", ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"La cerimonia si terrà domenica 8 agosto, nel borgo di San Pietro della Ienca, all’Aquila - spiega Corriere - nell’ambito dell’iniziativa 'Ci vediamo alla Ienca', dedicata a San Giovanni Paolo II. Alle ore 11 è prevista la celebrazione della Santa Messa, presieduta da sua Eminenza il cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, e alle ore 12,00 ci sarà la cerimonia di conferimento del XX Premio Internazionale "La Stele della Ienca", alla presenza delle autorità religiose, politiche e militari".

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, come da tradizione, si svolgeranno diversi eventi artistici e musicali, negli spazi verdi del borgo, dove si esibirà anche la cantante Annalisa Minetti.