L'Aquila: via libera della Giunta alla realizzazione di un edificio a destinazione commerciale e direzionale di 2500mq. Dovrebbe sorgere al fianco del centro commerciale Amiternum

Un edificio a destinazione commerciale con spazi suddivisi in due ambienti della superficie di 1.159 metri quadri, al fianco del centro commerciale Amiternum sulla statale 80, a Cansatessa.

E' quanto prevede la proposta progettuale presentata dalla società Clizia e approvata dalla giunta comunale.

Stando alla relazione tecnica, s'intende realizzare una struttura commerciale, a raso con l'area destinata a parcheggi, composta da due blocchi uniti da una galleria di distribuzione; all'estremo Nord della galleria, sono posizionate le strutture di collegamento col piano superiore rialzato, ove si prevede di collocare strutture direzionali che, nella pendenza del terreno, verrebbe a trovarsi in piano con la porzione di suolo a monte del lotto.

"La galleria di distribuzione qualifica architettonicamente l'impianto e migliora la funzionalità complessiva della struttura", si legge nell'atto. "L'utilizzo della stessa sarà limitato alla sola funzione di transito, di accesso e distribuzione con inibizione a ogni utilizzo commerciale o espositivo anche se temporaneo. Gli spazi commerciali sono formati da due ambienti della superficie di 1.159 metri quadri da cui, sommate le superfici utili non commerciali, deriva il totale di 1.248 metri quadri per 2.497 metri quadri inferiore alla superficie massima corrispondente a 2.687 metri quadri".

I parcheggi pertinenziali, contigui e complanari con quelli della confinante struttura commerciale Amiternum, da progetto sono stati previsti in posizione antistante al fabbricato di progetto; quelli destinati al carico e scarico merci, seminterrati, si trovano invece nella parte posteriore del fabbricato. Quelli pubblici sarebbero a fianco alla statale 80. Il verde pubblico di cessione è stato previsto a monte del lotto. Le aiuole, non valutate nel calcolo della superficie di verde pubblico, sono distribuite a margine dei parcheggi.

Il proponente ha depositato dichiarazione sulla totale manutenzione e gestione, a tempo indeterminato, sia delle strutture che degli spazi pubblici e privati assumendo ogni onere derivante. Il documento evidenzia anche altre incombenze assunte dalla società che ha presentato il progetto in questione: "L'attuatore ha dichiarato l'impegno alla gestione e manutenzione della galleria di distribuzione posta tra gli spazi commerciali avendola prevista quale superficie privata di uso pubblico. Impegni da rendere definitivi a mezzo di atto convenzionale", si sottolinea nell'atto.

L'utilizzo degli accessi al complesso commerciale è così previsto: il primo ingresso sulla strada statale 80 proseguendo in direzione Coppito verrebbe utilizzato solo ed esclusivamente per l'entrata; il secondo solo per l'uscita, rigorosamente mantenendo la destra, in direzione della rotatoria di Coppito. Sarà cura del committente installare idonea segnaletica sia verticale che orizzontale in modo da regolamentare i flussi di traffico.