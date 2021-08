Covid Abruzzo: bollettino domenica 8 agosto, 120 nuovi positivi

Oggi in Abruzzo sono 120 i nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 96 anni: 22 in provincia dell’Aquila, 13 in quella di Chieti, 39 in provincia di Pescara, 40 in quella di Teramo e 6 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Eseguiti 2.373 tamponi molecolari e 6200 test antigenici, nessun deceduto. In totale, dall’inizio dell’emergenza i guariti sono 72.545 (+10 rispetto a ieri), 1.821 gli attualmente positivi (+110), 43 ricoverati in area medica (+1 rispetto a ieri), 1 in terapia intensiva (invariato) e 1777 in isolamento domiciliare (+109).