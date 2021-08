Altra domenica di incendi in Abruzzo: fiamme a Campli e nel Vastese

Altra domenica di incendi in Abruzzo.

A Campli, in provincia di Teramo, nella tarda mattinata di oggi, si è sviluppato un incendio di bosco e sterpaglie, ancora una volta in zona di Piancarani, già interessata dalle fiamme pochi giorni fa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Teramo, con sette automezzi antincendio. L'area colpita dal rogo è di circa cinque ettari. Le fiamme si sono avvicinate ad alcune case isolate e alla strada provinciale 262 che è stata chiusa al traffico veicolare. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato con il concorso di due squadre di volontari AIB delle Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant’Angelo e Morro d’Oro e dell’elicottero regionale che ha effettuato numerosi lanci per spegnere i focolai difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra.

Fiamme anche nel Vastese, con diversi incendi che hanno portato le autorità a chiudere l'autostrada A14 tra le uscite Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni.

Così, su Facebook, il sindaco di Vasto Francesco Menna: “Diversi incendi stanno interessando la nostra città. I Vigili del fuoco e gli uomini del gruppo comunale della Protezione civile sono al lavoro per domare le fiamme che in questa torrida domenica hanno già raggiunto un’abitazione del villaggio Siv. Molte famiglie sono state evacuate. Incendi anche nel quartiere Incoronata e San Lorenzo. Insieme alle forze dell’ordine ho raggiunto i luoghi interessati dalle fiamme. Siamo in attesa dell’arrivo dei canadair. Invito tutti alla massima attenzione”.