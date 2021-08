Gran Sasso, primo intervento congiunto del Soccorso alpino e del Nono Reggimento Alpini

Questo fine settimana è iniziata la collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Aquila e le squadre di soccorso alpino militare del Nono Reggimento Alpini per le operazioni di soccorso sulle montagne del massiccio del Gran Sasso.

La collaborazione, frutto di un accordo siglato il 2 marzo a livello nazionale tra il Cnsas edil comando delle truppe alpine dell’esercito Italiano, andrà avanti fino alla fine dell'estate.

Nel primo giorno di vita del sodalizio, le squadre hanno subito portato a termine il primo intervento, soccorrendo un escursionista che era rimasto bloccato su un salto di roccia sulla via Direttissima. L'uomo è stato riportato a valle illeso.

A Penne, invece, il Soccorso alpino è intervenuto per soccorrere un escursionista colto da improvviso malore. Si sono attivati una squadra di terra e l’elisoccorso. L'uomo è stato raggiunto e trasportato in ospedale a Pescara. Sempre a Penne, il Cnsas ha recuperato tre ragazze disperse nella Valle dell’Orfento. Le escursioniste, a causa di Google Map, avevano smarrito il sentiero del ritorno, rimanendo intrappolate nel bosco con l’arrivo del buio. Sono state recuperate illese e riportate a valle.

Sabato sera, il soccorso alpino abruzzese, insieme a quello laziale e molisano, era intervenuto con i cani molecolari per rintracciare un ragazzo di 26 anni che, dopo un incidente in auto nella notte tra venerdì e sabato, risultava disperso sul Monte Semprevisa, nel territorio del comune di Carpineto Romano. Il giovane è stato trovato in buone condizioni.