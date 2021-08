Green Pass, Lamorgese: "Gestori locali non chiedano documenti"

Gestori e titolari dei locali devono verificare che i propri clienti abbiano il green pass ma non possono chiedere loro i documenti di identità.

A dirlo è stata la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, rispondendo, in una conferenza stampa, alle contestazioni degli esercenti sull’obbligo dei controlli.

Come raccontato da NewsTown, infatti, uno degli aspetti più problematici del nuovo certificato che, dallo scorso 6 agosto, bisogna possedere per accedere in luoghi al chiuso come ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri, era proprio quello relativo a chi avrebbe dovuto concretamente fare gli accertamenti.

Inizialmente, il governo, nel Dpcm del 17 giugno, quello con cui è stato istituito il green pass, aveva previsto che all’esibizione del certificato fosse abbinata anche quella di un documento di identità e che a controllare l’uno e l’altro dovessero essere o i pubblici ufficiali o i titolari e i gestori delle attività, dei locali, degli spazi e dei servizi per accedere ai quali è in vigore l’obbligo di possesso della "carta verde". La ratio della disposizione era prevenire e evitare tentativi di frode e falsificazione, come quelli che si stanno già verificando.

Il provvedimento aveva provocato una levata di scudi generale da parte delle categorie interessate: “Non vogliamo metterci a fare gli sceriffi né possiamo fare le veci delle forze dell’ordine” avevano detto in coro ristoratori e esercenti.

Per giorni, sul sito del governo, nell’area delle faq rivolte agli operatori, è rimasta valida questa impostazione. Ma le dichiarazioni rilasciate dalla ministra Lamorgese rimettono tutto in discussione.

"Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti e non sono tenuti a chiedere la carta di identità" ha precisato la ministra, che ha anche aggiunto: "Non si può pensare che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia: significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza".

Ma quindi se titolari e esercenti non sono tenuti a chiedere i documenti di identità e se è impensabile che le forze dell’ordine battano uno per uno ristoranti, cinema, teatri, bar e palestre per effettuare le verifiche, chi controllerà che la persona che mostra il green pass sia quella effettivamente vaccinata o con tampone negativo? E se qualcuno esibisce un green pass falso, cosa può succedere al titolare del locale o al proprietario dell’attività?

Sono domande che per il momento restano senza risposta.

Lamorgese ha annunciato un'imminente circolare esplicativa del Viminale che proverà a mettere nero su bianco il dettaglio dei controlli cercando di non contraddire quanto espressamente affermato dal decreto del 17 giugno, che, dopo aver specificato che la verifica delle certificazioni verdi spetta ai titolari e ai gestori delle attività, aggiunge: "L'intestatario della certificazione verde all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità".