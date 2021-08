Riapertura Verdeaqua, ok a delibera con il bando per la nuova gestione

Verdeaqua, il Comune ci riprova.

La giunta ha approvato la delibera con il nuovo capitolato di gara e il nuovo business plan che saranno inseriti nel bando per l’affidamento della gestione del complesso sportivo, chiuso da oltre mille giorni.

La novità principale, rispetto al bando andato deserto nel 2020, è lo stralcio della fideiussione firmata a suo tempo dal Comune per il mutuo contratto dal vecchio gestore, la cooperativa sociale Verdeaqua Smile, con il Credito Sportivo: un milione e 700 mila euro che il vecchio capitolato caricava tutti sulle spalle del concessionario, sotto forma del pagamento di 100 mila euro l’anno in aggiunta al canone concessorio. Un fardello oggettivamente troppo pesante, probabilmente il vero motivo per cui un anno fa alla gara indetta dall’amministrazione non rispose nessuno.

Nel nuovo bando, è stato confermato l’affidamento ventennale della gestione, a un canone annuo che partirà da 18 mila euro (importo a base d’asta soggetto a rialzo). Il nuovo affidatario dovrà inoltre accollarsi i lavori di riqualificazione e ripristino della struttura, il cui costo complessivo è di 598 mila euro più Iva.

Ora la delibera dovrà essere trasmessa in commissione e poi andare, per l’approvazione definitiva, in consiglio. A quel punto potrà essere trasmessa alla Cuc, la centrale unica di committenza, per l’espletamento della gara.

In ballo, oltre alla riapertura di uno dei più importanti complessivi sportivi cittadini, c’è anche il futuro occupazionale degli ex dipendenti della Verdeaqua Smile, per i quali è prevista la clausola sociale, ovvero la riassunzione da parte del soggetto subentrante. Si tratta di 9 lavoratori – ma in principio erano 18: la metà ha scelto nel frattempo di trovarsi un’altra occupazione – che, dalla scorsa primavera, non percepiscono più alcun ammortizzatore sociale né indennità di disoccupazione.