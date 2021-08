Covid, il monitoraggio dell'Iss: scende Rt ma aumenta incidenza. Per Sardegna e Sicilia rischio zona gialla

Aumenta l'incidenza dei casi di Covid ogni centomila abitanti. In calo invece l'Rt.

E' quanto si legge nel report settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia, alle prese con la circolazione della variante Delta, "ormai largamente prevalente".

Secondo i dati, nel periodo dal 2 all'8 agosto, aggiornati all'11 agosto, "l'incidenza è a 68 per 100.000 abitanti contro i 62 per 100.000 abitanti del periodo dal 26 luglio al 1 agosto.

L’incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti''.

"Nel periodo 21 luglio – 3 agosto 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,27 (range 1,07– 1,65), in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. Si osserva una leggera diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1.2 (1.14-1.25) al 3/8/2021 vs Rt=1.24 (1.18-1.32) al 27/7/2021) che si mantiene tuttavia al di sopra della soglia epidemica".

Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, le soglie fissate per il passaggio alla zona gialla sono del 10% in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari. La Sardegna supera il dato delle rianimazioni (11,3%), mentre la Sicilia è vicina al 15% dei posti occupati da malati Covid nelle altre aree mediche.

Il bollettino del ministero della Salute di venerdì 13 agosto registra 7.409 nuovi contagi. Con 225.486 tamponi processati, il tasso di positività è al 3.28%.

Vaccino, Figliuolo: senza dose 287 mila over 80 e 14,5% personale scolastico

Sono 287.103 gli over 80, pari al 6,30%, che non hanno neppure ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid 19.

Il dato emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che ha aggiunto anche che il 14,55% del personale scolastico, pari a 213.277 unità, non è vaccinato e non ha ricevuto neppure la prima dose.

Ministero Salute: quarantena da 10 a 7 giorni se si è vaccinati

Quarantena di 7 giorni, rispetto ai 10 di prima, per soggetti con contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da covid identificati dalle autorita' sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. E nessuna quarantena per i contatti asintomatici a basso rischio, sempre se e' stato completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Sono le novita' contenute nella circolare del ministero della Salute e firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria, con un aggiornamento delle misure alla luce della nuova circolazione delle varianti in Italia.