L'Aquila: di origine dolosa gli incendi che si sono sviluppati il 12 agosto scorso

Sono di origine dolosa gli incendi che hanno spaventato L'Aquila il 12 agosto scorso.

Il primo rogo si è sviluppato in zona est, non lontano dal casello autostradale, nelle vicinanze di via Vasche del Vento, interessando circa 4 ettari di superficie boscosa: i carabinieri forestali, nonché il personale Nipaaf, hanno constatato la presumibile natura dolosa, in considerazione della tipologia di vegetazione presente e della dinamica di propagazione delle fiamme.

Il secondo incendio poco dopo, nella zona tra via della Crocetta e via Avezzano, nell'area dello stadio Gran Sasso d'Italia-Acconcia, con le fiamme che si sono propagate su campi abbandonati non lontane dalle abitazioni. Gli inquirenti sono risaliti ad un uomo di 73 anni, N.R., che stava cuocendo la conserva di pomodoro in un terreno attiguo alla sua abitazione e ha perso il controllo delle fiamme. Dovrà rispondere di incendio colposo.

I carabinieri forestali raccomandano, specialmente in questo periodo di elevate temperature e secchezza della vegetazione, "di evitare qualsiasi comportamento che possa dare origine a incendi, quali accensioni di fuochi, bruciature di stoppie e sconsigliano, in particolare, per sagre, feste ed eventi pubblici, l'utilizzo di fuochi di artificio. La situazione climatica è, infatti, destinata a essere ancora critica per diversi giorni".