Covid Abruzzo: 76 nuovi casi, nessun decesso ma aumentano ricoveri

Sono 76 i nuovi positivi al Covid registrati in Abruzzo il 15 agosto, di età compresa tra 1 e 86 anni su 7.414 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. Nessun nuovo decesso mentre aumentano i ricoverati in area medica e i pazienti in isolamento domiciliare.

Dal report dell‘Assessorato regionale alla Sanità emerge che dei 76 nuovi positivi 13 sono residenti in provincia dell’Aquila, 13 in quella di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 25 in quella di Teramo, mentre 5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stato eseguiti 1.555 tamponi molecolari e 5.859 test antigenici. Non si registrano decessi e sono 72. 985 i guariti (+13 rispetto alla giornata di ieri 14 agosto).

Sono 2.032 gli attualmente positivi (+62 rispetto a ieri), 56 i ricoverati in area medica (+6 rispetto al 14 agosto ), 5 in terapia intensiva ( dato invariato), mentre sono 1.971 i positivi in isolamento domiciliare (+56 rispetto a ieri) che sono costantemente monitorati dalla Asl.