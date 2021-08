Abruzzo, Ferragosto funestato dagli incendi: fiamme nel Teramano e nel Chietino

Ferragosto funestato dagli incendi, in Abruzzo.

Particolarmente colpito il territorio del comune di Teramo. I roghi, alimentati dal vento caldo e dalle alte temperatura, si sono sviluppati nel pomeriggio sulla collina che costeggia il Lotto Zero. Per permettere le operazioni di spegnimento, che hanno vistoimpegnate diverse squadre di terra e mezzi aerei, è stato chiuso il tratto di A24 tra Val Vomano-Teramo Est in entrambe le direzioni.

Particolarmente impegnative sono state le operazioni di intervento per lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato dopo le 13 tra Carapollo e La Specola. L’incendio ha bruciato un’area di oltre 100 ettari.

Fiamme anche nel Chietino.

A Pizzoferrato, i vigili del fuoco sono impegnati da giorni su due fronti a ridosso del centro abitato, poco distante dalla Torre. Ieri le fiamme si sono espanse più verso la valle. Oggi canadair in azione.

Squadra da terra e un elicottero dei vigili del fuoco hanno lavorato sul fronte più esteso per l’intera giornata di ieri: in serata, poi, le fiamme sono tornate a lambire una vasta zona verde non molto distante dal paese e, quindi, dalle abitazioni. Sono quattro giorni che a Pizzoferrato si combatte contro la minaccia degli incendi: il primo, mercoledì, a due passi dalla torre. Sul posto per l’intera giornata i carabinieri impegnati a monitorare la situazione. I cittadini hanno provveduto a bagnare i terreni affinchè il fuoco non trovasse sfogo sulla vegetazione.