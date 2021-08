Perdonanza, caos biglietti: piattaforma per prenotazioni ancora fuori uso

Perdonanza celestiniana, è caos biglietti.

A sei giorni dall'accensione del tripode, cui farà seguito "Un canto per la rinascita. Di viaggio e di cuore", evento firmato dal direttore artistico Leonardo De Amicis con la partecipazione, tra gli altri, di Roby Facchinetti, Irene Grandi e Orietta Berti, non è ancora possibile acquistare i ticket per gli spettacoli.

In realtà, le vendite erano state aperte alle 19 di sabato 14 agosto; tuttavia, un paio di ore dopo - alle 22:15 - il Comune dell'Aquila ha diffuso una nota spiegando che c'era stato un "guasto imprevedibile ai server"; dunque, le procedure sono state sospese "in attesa della manutenzione della piattaforma. Le vendite riprenderanno la prossima settimana, con preavviso", è stato spiegato.

Il 90% dei biglietti risultano ancora disponibili per tutti gli spettacoli. "Coloro che sono riusciti ad acquistare saranno contattati e non perderanno la loro prenotazione né i costi sostenuti", è stato chiarito dal Comune. "Stiamo lavorando quotidianamente e senza sosta per assicurare a tutti la fruibilità degli spettacoli in sicurezza. Il grande interesse suscitato ci conforta: miglioreremo anche la modalità di accesso".

A stamane, però, non è ancora stato comunicato quando riprenderà la vendita dei biglietti.

"La piattaforma che gestisce la vendita dei biglietti - ha spiegato al quotidiano 'Il Centro' il vicesindaco Raffaele Daniele, coordinatore del Comitato Perdonanza - ha avuto dei problemi e sta lavorando per risolverli. Il tutto per poter assicurare una fruizione massima degli spettacoli. Si tratta di un provider molto quotato, che consente di ottenere la certificazione Siae e gestisce eventi importanti, comprese partite di calcio, con conseguente assegnazione di migliaia di posti l'anno. Nello stesso giorno in cui sono stati messi in vendita i ticket per la Perdonanza c'è stato un elevatissimo numero di accessi perché, in contemporanea, si svolgeva un match calcistico internazionale con relativo sovraccarico dei server. Appena sarà ripristinata la biglietteria virtuale", ha garantito Daniele, "daremo ampia informazione attraverso i nostri canali ufficiali Perdonanza e Comune dell'Aquila".