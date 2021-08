Pescara: due detenuti sono evasi stamane dal carcere San Donato

Due detenuti sono evasi stamane dal carcere San Donato di Pescara.

Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena di 23 e 25 anni che sono riusciti a scalcavare le recinzioni della casa circondariale verso le ore 9, durante l'ora d'aria.

Sono scattate subito le ricerche da parte delle forze dell'ordine con l'elicottero e le pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria.

Da agosto dello scorso anno, sono 4 i detenuti evasi dal carcere pescarese, l'ultimo a giugno.

Una situazione che riporta d'attualità la scarsa sicurezza della casa circondariale San Donato.

Il coordinatore regionale FP CGIL Abruzzo Molise - Giustizia, Giuseppe Merola, chiede l'immediato accertamento di responsabilità e l'avvicendamento dei vertici del carcere: "È aberrante e paradossale quanto sta accadendo presso la struttura penitenziaria pescarese, con serie compromissioni dell'ordine e della sicurezza anche per la collettività pubblica", l'affondo. "Come organizzazione sindacale abbiamo più volte denunciato criticità di natura strutturale ed organizzativa, coinvolgendo organi istituzionali governativi; ora è arrivato il momento di dire basta. Lavoratori e popolazione detenuta - da troppo tempo - vivono in condizioni di reale disagio e non si può far finta di niente".