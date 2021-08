Villa Comunale di Paganica: divelte due panchine

Atto di vandalismo nella villa comunale di Paganica, frazione del comune dell'Aquila: due panchine sono state divelte dal selciato.

Una di esse è stata collocata verticalmente e provocatoriamente davanti al portone di ingresso della sede dell’Amministrazione separata beni di uso civico (Asbuc) di Paganica e San Gregorio. L'altra panchina è stata spostata di pochi metri, circondata da bottiglie vuote e rifiuti vari.

I fatti si sono verificati nella notte appena trascorsa.

A denunciarlo il presidente dell'Asbuc, Fernando Galletti. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un sopralluogo e sono scattate le denunce contro ignoti. "Fa davvero male assistere ancora una volta a questi inaccettabili spettacoli di inciviltà ed anche di stupidità - afferma Galletti - Non è purtroppo la prima volta che accadde, in passato ad essere stata presa di mira è stata la fontana pubblica, usata come discarica. Ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un episodio ben più grave. Quello che addolora maggiormente è che le panchine sono state acquistate e collocate al loro posto, utilizzando soldi pubblici, di tutti i cittadini. Ed altri soldi pubblici dovranno essere spesi ora per porre rimedio alle gesta di qualche imbecille. Il parco è quotidianamente frequentato da decine e decine di famiglie, rappresenta il polmone verde della nostra comunità, tanto più prezioso ora che per l'emergenza covid-19 è preferibile frequentante luoghi all'aperto e senza assembramenti. Contiamo che il prima possibile i responsabili vengano individuati".