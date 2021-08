L'Aquila, i giorni della Perdonanza: ecco come cambia la viabilità

Si amplia l'isola pedonale all'Aquila nei giorni della Perdonanza.

E' stata firmata una ordinanza che, di fatto, comporterà una modifica della viabilità dal 23 al 30 agosto.

In corso Federico II e piazza Duomo, l'area pedonale urbana estiva verrà estesa dalle 18 all'una del giorno successivo nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 e 30 agosto; dalle 13 all'una del giorno successivo il 28 e 29. E' istituito in corso Federico II, da viale Rendina a via dei Giardini, il divieto di transito e sosta ambo i lati, con rimozione forzata, dalle 18 all'una del giorno successivo. È consentito il transito in direzione via XX Settembre per i veicoli provenienti da via dei Giardini, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni e la presenza di pedoni, previa valutazione degli operartori di polizia stradale presenti ai varchi.

Nell'area corso Federico II-piazza Duomo è consentito il transito ai veicoli dell'organizzazione muniti di apposito passi.

In via XX Settembre, da via Sant'Andrea a viale Crispi, sarà divieto di sosta dal 23 al 30 agosto, dalle 20 all'una del giorno successivo.

In corso Principe Umberto, via e piazza San Bernardino e largo Pischedda scatterà il divieto di transito e sosta dal 22 al 30 agosto, dalle 18 all'una del giorno successivo. È consentito il transito ai veicoli dei residenti o domiciliati in via San Bernardino-via Fortebraccio, con accesso da corso Principe Umberto; ai veicoli a servizio dei diversamente abili, al fine della sosta negli spazi istituiti in Largo Pischedda; ai veicoli dell'organizzazione muniti di apposito pass.

In via Fortebraccio il senso sarà unico in direzione Porta Bazzana dalle 7 del 22 alle 9 del 31, con istituzione all'intersezione con via Fortebraccio di direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via San Crisante. In largo Pischedda verranno istituiti sei stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili, da affiancare ai due già esistenti, dal 22 agosto al 5 settembre.

Il 23, 25, 26 e 30 dalle 18 all'una del giorno successivo, scatterà il divieto di transito, eccetto per residenti e autorizzati, e divieto di sosta in via Caldora (dal tunnel Collemaggio a viale Collemaggio), via Girolamo da Vicenza (dal tunnel Collemaggio a via Cencioni), con eccezione per il trasporto pubblico e viale Collemaggio. Dalle 17 all'una del giorno successivo sarà interdetto il transito, eccetto per autorizzati e residenti, in via XX Settembre (tra via Fontesecco e la Villa comunale) e viale Crispi; verrà istituito in viale Crispi, da via XX Settembre a viale Collemaggio, il divieto di sosta lato destro in direzione Porta Napoli. Dalle 8 del 23 alle 14 del 31 sarà vietato il transito e la sosta in via Josè Maria Escrivà; senso unico tra via D'Annunzio e via XXIV Maggio, con medesimo senso di percorrenza.

Sarà istituito il divieto di sosta dalle 11 alle 22 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 in via Girolamo da Vicenza, via Caldora, viale Collemaggio e viale Crispi; divieto di transito il 28 agosto, dalle 11, e il 29 dalle 17 in via Caldora e via Bellisari, viale Collemaggio, viale Crispi, via Girolamo da Vicenza, con eccezione del trasporto pubblico, via XX Settembre (con eccezione per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all'intersezione con via Sant'Andrea), via Porta Napoli (con eccezione per i residenti, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni e la presenza di pedoni. Divieto di sosta e transito in via XXIV Maggio, il 28 agosto dalle 11 fatta eccezione per i veicoli dei residenti provenienti da via D'Annunzio.