Perdonanza: dalle ore 10, prenotazioni aperte per il concerto di Max Pezzali

Il Comitato Perdonanza Celestiniana dell’Aquila rende noto che da stamane, sabato 21 agosto, a partire dalle ore 10, sarà possibile prenotarsi per il concerto di Max Pezzali, in programma il 26 agosto, alle 21.30, al Teatro del Perdono al piazzale di Collemaggio.

Lo stesso Comitato fa presente che il link per accedere al sito dove è possibile effettuare prenotazioni e pagamenti sarà pubblicato nella pagina iniziale del sito www.perdonanza-celestiniana.it, oltre che sui canali social (facebook, twitter e instagram) della Perdonanza.

I costi sono i seguenti: settore A, 15 euro; settore B, 10 euro; settore C, 5 euro; settore D gratis. Gratis anche i posti a sedere – e comunque da prenotare – per seguire il concerto sui video installati a piazza Duomo e alla scalinata di San Bernardino.

Le prenotazioni potranno essere effettuate per un massimo di n. 4 posti. Chi è riuscito ad acquistare i biglietti e a riservare i posti nella giornata di sabato scorso, non deve fare nulla in quanto le prenotazioni acquisite sono valide. L’accesso per i diversamente abili e i loro accompagnatori è gratuito: la prenotazione è sempre on-line, sulla piattaforma di prenotazione. Per chi avesse difficoltà ad operare on line, può rivolgersi all’info point del Comune, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per fornire un supporto a prenotazioni e acquisto biglietti.