Un uomo di 34 anni é stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro dell'Aquila.

Ad allertare i soccorsi erano stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto col giovane. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul posto sono intervenuti Scientifica, Squadra Mobile e Volante: sono in corso le indagini.