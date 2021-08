Covid: dal 23 al 30 agosto, all'Aquila, un ulteriore punto di vaccinazione in Piazza Duomo

Da lunedì 23 agosto verrà attivato all’Aquila, in Piazza Duomo, un punto vaccinale aggiuntivo, con accesso libero, senza prenotazione, per cittadini e turisti.

La nuova postazione di somministrazione contro il coronavirus sarà attiva fino al 30 agosto, in coincidenza con il grande evento religioso-culturale della Perdonanza che si terrà nel capoluogo regionale.

Il potenziamento dell’attività vaccinale è stato introdotto dalla Asl d’intesa con l’amministrazione comunale dell’Aquila, nell’ambito delle misure adottate per ampliare il più possibile l’offerta vaccinale a utenti e vacanzieri.

Con l’attivazione della postazione in Piazza Duomo, in cui sarà presente anche l’associazione di pubblica assistenza di Montereale che metterà a disposizione un’ambulanza, la rete Asl in provincia passa da otto a nove punti vaccinali. “L’apertura di un polo di somministrazione libera all’Aquila”, spiega Domenico Pompei, direttore del Dipartimento di prevenzione, “ci consentirà di intercettare i tanti turisti della Perdonanza e di dare una spinta, speriamo decisiva, alla campagna di prevenzione contro il covid soprattutto in vista di settembre, mese in cui è previsto il raggiungimento dell’immunità di gregge e ci sarà la riapertura delle scuole”.

Intanto oggi, primo giorno di vaccinazioni senza prenotazione, aperte a tutte le fasce d’età, sono state somministrate 150 dosi di cui 55 a studenti.