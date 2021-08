L'Aquila, istituita Zru a San Marciano-Fontesecco: 17 stalli per i residenti

Il Comune dell'Aquila ha definito "in fase di prima attuazione e in via provvisoria" la Zona di particolare rilevanza urbanistica (Zru) nell'area di San Marciano; contestualmente sono stati istituiti 17 stalli di sosta "riservati ai residenti".

L'ordinanza è stata firmata dal dirigente Domenico de Nardis.

La Zru ha un perimetro che va da piazza Duomo (tratto via Sassa-via Arcivescovado), via Arcivescovado (tratto piazza Duomo-via delle Bone Novelle, lato destro direzione piazza della Repubblica), via delle Bone Novelle (lato destro direzione via XX Settembre), lungo via XX Settembre (tratto via delle Bone Novelle-via Fontesecco sul lato destro direzione via Fontesecco) e fino a via Fontesecco (lato destro direzione piazza Fontesecco), piazza Fontesecco (lato destro in direzione via Sassa) e via Sassa (lato destro direzione piazza Duomo).

Gli stalli per la sosta riservati ai residenti sono istituiti in piazza Rocca di Corno (4 parcheggi nel centro della piazza, a pettine); largo Nino Carloni (4 stalli antistante il civico 4, a pettine); piazza Fontesecco (5 stalli antistanti Palazzo Antonelli, a pettine); largo Maria Ferrari (4 stalli sul lato destro direzione via Santa Chiara d'Acquili, a pettine).

"Per il rilascio dei permessi di sosta (Citypass) nelle aree riservate ai residenti di una Zru", si legge nell'ordinanza, "nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si farà riferimento al disciplinare approvato dalla giunta il 19 giugno 2020"; le istanze "dovranno essere presentate utilizzando lo specifico portale on line, oppure si potrà accedere dalla home page del sito istituzionale del Comune. Il portale costituisce canale esclusivo di presentazione delle domande; pertanto, non saranno accettate istanze inviate a mezzo email. In caso di impedimenti l'utente potrà presentare l'istanza negli uffici del Comando negli orari di apertura".

Il Citypass "Residenti Zru" va esposto nella parte anteriore del veicolo "in modo da essere chiaramente visibile in ogni sua parte e consente la sosta nelle aree riservate ai residenti, ubicate nella Zru di appartenenza individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Il Citypass non consente la circolazione nelle zone rosse eventualmente presenti nella Zru di riferimento o nelle altre zone rosse del centro storico, per le quali, in caso di necessità, va richiesta apposita autorizzazione al Settore ricostruzione privata".