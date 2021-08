Perdonanza, vendita dei biglietti per l'ultima serata con Zero e Cocciante: piattaforma di nuovo 'collassata'

E' accaduto di nuovo.

Con l'apertura alle 15 della vendita dei biglietti per l'evento finale della Perdonanza celestiniana, “L’Aquila ritorna, l’abbraccio alla musica e alla cultura”, spettacolo ideato da Leonardo De Amicis, con la partecipazione di Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dulce Pontes, Monica Guerritore, Stefano Fresi, I Neri per caso, il ritorno di Riccardo Cocciante e la straordinaria presenza di Renato Zero, la piattaforma DIY Ticket è andata di nuovo in down.

Sono decine le segnalazioni che stanno arrivando in redazione: c'è chi non riesce ad accedere alla piattaforma, chi, dopo lunga attesa, ha potuto acquistare i biglietti soltanto per il settore D; altri cittadini segnalano di non aver potuto chiudere la procedura d'acquisto, al momento del pagamento.

Un disastro. Di nuovo.

Era già accaduto all'apertura ufficiale delle vendite, sabato 14 agosto alle 19, con il sito che era andato in down nel giro di un paio d'ore; c'erano voluti 6 giorni per ripristinare il servizio, con la messa in vendita dei ticket per determinati spettacoli. Poi, al momento della messa in vendita dei biglietti per il concerto di Max Pezzali c'erano stati di nuovo dei problemi, che si stanno ripetendo in questi minuti.