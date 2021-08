Violento temporale sull'Aquila: allagamenti e fiumi d'acqua per le strade

Un violento temporale si è abbattuto sull'Aquila nel primo pomeriggio, causando allagamenti e problemi alla viabilità per via dei fiumi d'acqua che si sono riversati sulle strade.

I problemi maggiori si sono avuti, come al solito, nella zona ovest: a via Madonna di Pettino - dove alcuni tombini si sono scoperchiati - via Amiternum, via Da Vinci, viale della Croce Rossa, via Beato Cesidio e Pile, nella zona della stazione. Allagato anche il raccordo tra la ss 17 e lo svincolo autostradale dell'Aquila Ovest.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. In alcuni casi il lavoro delle squadre è reso particolarmente difficile per via dei tombini e delle caditoie completamente ostruiti. Nel piazzale antistante la stazione, è stato necessario ricorrere alle pompe idrovore.