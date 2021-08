Perdonanza, sottosegretaria Borgonzoni: “Questa edizione ha una valenza ancora maggiore”

“Quest’anno la Perdonanza ha una valenza ancora maggiore non solo per momento difficile che ha vissuto il paese a causa dell’emergenza Covid ma anche per quanto che sta succedendo in Afghanistan”.

Queste le parole della sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo, Lucia Borgonzoni presente alle celebrazioni della 727^ Perdonanza Celestiniana in rappresentanza del Governo.

“L’Aquila è un esempio di rinascita per tutto il Paese, i cittadini aquilani ci hanno insegnato la resilienza e la ricostruzione ci sta riconsegnando una città che ha voglia di vivere e di ricominciare . Ho incontrato tanta gente che ama questa città, ha voglia di viverla e raccontarla, e che ha insegnato a tutto il paese l’amore per la propria terra e la voglia di rinascere”.

“L’attenzione del Governo per le aree colpite dal sisma, non solo quello del 2009 dell’Aquila, ma anche quello del 2016 del centro Italia, resta alta. Ritengo giusto che i sostegni alle imprese creative previsti dal Pnrr prevedano premialità per le proposte che riguardano questi territori”.