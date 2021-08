Coronavirus, i dati del 29 agosto: 140 nuovi positivi, 2 decessi

Sono 140 i casi di positività riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 e 91 anni; 36 sono cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 33 in provincia di Chieti, 17 in provincia di Pescara, 50 in provincia di Teramo, 4 in corso di accertamento.

2 i decessi.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 2333: 80 i pazietni ricoverati in area medica (+4 rispetto a ieri), 7 in terapia intensiva (-6); 2246 cittadini sono in isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 2491 tamponi molecolari e 6683 test antigenici.