Abruzzo, copertura vaccinale al 72,9%. 225mila persone senza neanche una dose

La copertura vaccinale, in Abruzzo, raggiunge il 72,9% della popolazione.

Del totale, il 65,8% delle persone è completamente vaccinato, mentre il 7,1% è in attesa della seconda dose.

C’è, però, il 27,1% della platea, pari a oltre 225mila persone, che non ha ricevuto neppure una dose.

L’obiettivo della copertura all’80%, inizialmente previsto per la fine di agosto, con il rallentamento registrato nel periodo delle vacanze dovrebbe essere raggiunto nel mese di settembre; d'altra parte, la velocità di somministrazione, nelle ultime settimane - come avvenuto nel resto d’Italia - si è sostanzialmente dimezzata: dalle 12mila somministrazioni medie, con picchi di 16mila, registrate quotidianamente tra giugno e luglio, si è scesi ora a una media di 5-6mila inoculazioni al giorno.

La fascia di età in cui si registrano più persone senza neppure una dose, il 38,2%, è quella 12-19 anni (il 39,4% è completamente vaccinato, il 22,2% è in attesa di seconda dose); seguono la fascia 30-39 anni, con il 29,2% senza neanche una dose, quella 40-49 (24,8%), quella 20-29 anni (22%) e quella 50-59 (18%).

Intanto sale al 7% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica, mentre quello relativo alle rianimazioni è fermo al 4%. I dati sono lontani dalle soglie da zona gialla, rispettivamente del 15 e del 10%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 52, in linea con quella dei giorni scorsi. Per la zona gialla il dato deve essere superiore a 50 e contestualmente devono essere superate le soglie limite relative all’ospedalizzazione.

Negli ospedali abruzzesi al momento sono ricoverate 95 persone, in aumento del 22% rispetto a una settimana fa e del 44% rispetto a due settimane fa; sette i soggetti ricoverati in rianimazione: sono tutti non vaccinati, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Tra i ricoverati in area non critica, invece, ci sono anche persone vaccinate, ma – spiegano alla task force regionale – si tratta di pazienti che senza vaccino sarebbero probabilmente finiti in rianimazione.