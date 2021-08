Ricostruzione privata, altra proroga per ultimazione lavori in tutti i cantieri

Il settore Ricostruzione privata centro e frazioni del Comune dell’Aquila ha concesso ulteriori 90 giorni per la conclusione dei lavori nei cantieri post sisma.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore con delega alla Ricostruzione, Vito Colonna.

Il differimento dei termini – che si aggiunge ai 204 giorni precedentemente autorizzati dall’ente con altre circolari – si è reso necessario per via del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid-19.

La proroga opera d’ufficio e non sarà necessario che i committenti facciano richiesta. “Le lavorazioni – hanno spiegato il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – hanno subito dei rallentamenti in conseguenza dell'applicazione delle norme per il contenimento del contagio: una situazione sfavorevole che potrebbe protrarsi a con la proroga dello stato di emergenza al prossimo 31 dicembre”.

“L’attuale contingenza economica – hanno detto ancora sindaco e assessore – sta generando una carenza produttiva di materie prime nell’edilizia ed una conseguente impennata dei costi dei materiali, tale da rendere estremamente difficoltoso l’approvvigionamento e un ritardo nell’esecuzione e consegna delle opere”.