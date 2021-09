Un grave incendio, divampato per cause ignote, ha distrutto nella notte il rifugio-ristorante Fonte Vetica a Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte.

Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco dell’Aquila.

Il rifugio ristorante Fonte Vetica, assieme ai vicini ristori Mucciante e ristoro Giuliani, rappresentava una meta per tanti avventori e turisti provenienti da tutta Italia; era stato recentemente ampliato e ristrutturato