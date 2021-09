Jazz italiano per le terre del sisma, tutte le info su prenotazioni e viabilità

L'edizione 2021 del Jazz italiano per le terre del sisma sarà soggetta, come quella dell'anno scorso, a particolari norme di sicurezza per via dell'emergenza Covid.

L'ingresso ai concerti è gratuito ma per entrare è necessario prenotarsi e essere in possesso del green pass, che si ottiene dimostrando di aver ricevuto uno dei vaccini anti Covid o di aver fatto, nelle ultime 48 ore, un tampone antigenico o molecolare con esito negativo.

Per chi non è vaccinato il Comune, come è avvenuto anche nella settimana della Perdonanza, ha predisposto un servizio gratuito di somministrazione di tamponi (vedi sotto). Durante la manifestazione continuerà a essere operativo dalle 10 alle 17 anche il centro vaccinale allestito nei giorni scorsi a piazza Duomo. Per ricevere il vaccino non è necessaria la prenotazione.

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni per assistere ai concerti si effettuano su questa piattaforma.

IN CASO DI PIOGGIA O MALTEMPO:

- Gli spettacoli alla Scalinata di San Bernardino non verranno spostati.

- Gli spettacoli previsti a Piazza Duomo e a Piazza Chiarino (nel programma riferiti a Piazza Santa Maria Paganica) saranno svolti, senza variazione di orario, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi dell'Aquila, in viale Nizza, senza variazione di orario.

- Gli spettacoli previsti al Parco del Castello saranno svolti, senza variazione di orario, presso il Ridotto del Teatro Comunale.

- Il concerto di arrivo del Cammino Solidale, già previsto alla Fontana delle 99 Cannelle, così come gli spettacoli previsti a Piazza Palazzo saranno svolti sotto i portici del Banco di Napoli, ai Quattro Cantoni, secondo l'orario previsto.

- La performance della Compagnia Virgilio Sieni prevista a Piazza San Silvestro per sabato 4 settembre alle ore 18, si terrà in qualsiasi caso, invece, presso gli spazi del MAXXI L'Aquila, a partire dalle 18, distribuita in quattro turni ogni 30 minuti (dunque alle ore 18, 18.30, 19 e 19.30).

- Le attività previste all'Auditorium del Parco non subiranno variazioni.

Tutte le eventuali variazioni di location e orari saranno comunicate sulle pagine social di Italia Jazz e Jazz all’Aquila e sui siti www.italiajazz.it e www.jazzallaquila.it

TEST ANTICOVID GRATUITI E VACCINI

Grazie alla collaborazione attivata dal Comune dell’Aquila con Afm e Croce Rossa Italiana sarà possibile sottoporsi a test antigenici rapidi gratuitamente durante i giorni della manifestazione. Sino a domenica si potrà richiedere un tampone gratuitamente presso la postazione della Cri nell'area antistante l’Auditorium di Renzo Piano. La struttura sarà operativa dalle 15 alle 19 e non c'è necessità di prenotazione.

Sarà possibile richiedere un tampone gratuito anche nella farmacia comunale di Pettino di via Leonardo Da Vinci 27, previa prenotazione nella stessa o al seguente numero telefonico: 0862.321498. Per questo specifico servizio verranno rispettati i seguenti orari: dal 2 al 4 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18; domenica 5 dalle ore 10 alle 13.

VIABILITÀ

Il 4 e 5 settembre, sono previste delle modifiche alla viabilità del centro storico.

Piazza Battaglione Alpini: nel tratto compreso tra l’infopoint e corso Vittorio Emanuele (area accoglienza e informazioni) divieto di transito sosta dalle 8 del 4 alle 8 del 6, tra corso Vittorio Emanuele e via Tre Spighe istituzione del divieto di transito e sosta dalle 14 alle 20 nei giorni 4 e 5: dalle 20 alle 6 rimane in vigore la Ztl.

In piazza Chiarino: divieto di sosta dalle 8 alle 20 del 4 e dalle 14 del 5 alle 13 del 6, divieto di transito dalle 14 alle 20, nei giorni 4 e 5. Dalle 20 alle 6 in vigore la Ztl.

In via e piazza San Silvestro divieto di transito e sosta dalle 14 alle 20 nei giorni 4 e 5. Dalle 20 alle 6 in vigore la Ztl.

Piazza Palazzo: tra l’ellisse e via Marrelli-via Patini-corso Umberto divieto di sosta dalle 8 alle 20 del 4 e dalle 14 alle 24 del 5, tra corso Principe Umberto e via Bafile divieto di sosta dalle 14 alle 20 il 4 e 5. In tutta la piazza divieto di transito dalle 16 alle 20 nei giorni 4 e 5. In via Bafile (tratto piazza Palazzo/piazza Santa Margherita) divieto di transito e sosta dalle 14 alle 20 nei giorni 4 e 5.

In piazza Santa Margherita divieto di sosta 3, 4 e 5 settembre dalle 14 alle 20, il 6 dalle 8 alle 13. Divieto di transito dalle 16 alle 20 del 4 e 5.

In piazza San Vito e via Borgo Rivera (piazza San Vito-ingresso del Parco delle Acque) divieto di transito e sosta dalle 14 alle 20 del 4.

In via XX settembre divieto di transito dalle 11 alle 13 del 5, con accesso consentito dal lato Tribunale fino a via Fontesecco. Divieto di sosta dalle 8 alle 14 tra via dell’Orto Agrario e via Persichetti, nonché in via Persichetti, lato destro a salire fino allo stallo riservato alle forze dell’ordine.

In via Maiella (tratto parco giochi) istituzione di stalli per disabili in vigore dalle 8 del 4 alle ore 8 del 6.

In via Sallustio divieto di transito in direzione centro dalle 16 alle 20 nei giorni 4 e 5 settembre, con eccezione per i residenti muniti di Citypass diretti agli stalli di sosta riservati. Istituzione dell’obbligo di direzione sinistra verso via Buccio di Ranallo all’altezza di piazza Fontesecco, per i veicoli provenienti da via Fontesecco e diretti verso il centro.

In via Marrelli divieto di transito in direzione piazza Palazzo dalle 16 alle 20 del 4 e 5.

In corso Principe Umberto, via e piazza San Bernardino, largo Pischedda divieto di transito e sosta dalle 18 alle 24 del 4 e 5. Rimangono in vigore gli stalli riservati ai disabili in largo Pischedda.

In via Panfilo Tedeschi (da via Signorini Corsi a piazza San Bernardino) divieto di transito dalle 18 alle 24 del 4 e 5, con eccezione per i veicoli a servizio di disabili diretti all’area riservata di via Maiella.

Sospesa la validità dei Citypass per corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Palazzo, via e piazza San Silvestro.